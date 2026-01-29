Giriş / Abone Ol
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Murat Arslan isimli 40 yaşındaki kişinin cansız bedeni eski kum ocaklarının bulunduğu gölet kenarındaki çalılık alanda bulundu.

Güncel
  • 29.01.2026 17:28
  • Giriş: 29.01.2026 17:28
  • Güncelleme: 29.01.2026 17:34
Kaynak: DHA
Sakarya'da kayıp kişinin cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: DHA

Sakarya'da 2 gündür haber alınamayan Murat Arslan’ın (40) cansız bedeni gölet kenarındaki çalılık alanda bulundu.

Adapazarı’nda yaşayan Murat Arslan’ın yakınları, 2 gündür kendisinden haber alamayınca durum yetkililere bildirildi.

Taşkısığı Mahallesi’nde eski kum ocaklarının yer aldığı göletler bölgesindeki çalılık alanda bir erkeğin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Murat Arslan olduğu belirlendi. Arslan’ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

