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Sakarya'da kaza yaptıktan sonra yangın çıkan araçtaki karı koca yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 16:49
  • Giriş: 12.06.2025 16:49
  • Güncelleme: 12.06.2025 16:49
Kaynak: AA
Sakarya'da kaza yaptıktan sonra yangın çıkan araçtaki karı koca yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaza yaptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki çift yaralandı.

G.C. idaresindeki 54 ADA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karasu-Adapazarı kara yolu Limandere Mahallesi mevkisinde orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeritte ters yöne dönen araç yanmaya başladı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki eşini bulundukları yerden çıkaran çevredekiler, otomobilde çıkan yangını da söndürdü.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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