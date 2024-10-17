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Sakarya'da kestane toplarken kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Ajans Haberleri
  • 17.10.2024 23:42
  • Giriş: 17.10.2024 23:42
  • Güncelleme: 17.10.2024 23:42
Kaynak: AA
Sakarya'da kestane toplarken kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplarken kaybolan 72 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kirazlı Mahallesi Karadere mevkisine sabah saatlerinde bahçeye kestane toplamaya giden Alim Kasap'ın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, arazide arama çalışması başlattı.

Çalışmalara aile yakınları ile bazı vatandaşlar da destek veriyor.

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