Sakarya'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kamerun bandıralı yük gemisi, kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki 8 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kamerun bandıralı bandıralı yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi. Gemi, daha sonra Karasu açıklarında karaya oturdu.
İhbar üzerine bölgeye, kıyı emniyeti, sahil güvenlik, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gemideki 8 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatılacağı, bölgeye sahil güvenlik tarafından hava aracı istendiği öğrenildi.