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Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

Ajans Haberleri
  • 13.05.2025 12:51
  • Giriş: 13.05.2025 12:51
  • Güncelleme: 13.05.2025 12:51
Kaynak: DHA
Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Elperek Mahallesi yakınlarına inen 4 bozayı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'ndeki Esentepe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlar, çevrede 4 bozayının dolaştığını görüp cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Ayılar bir süre çevrede dolaştıktan sonra, Pamukova 46'ncı Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yönündeki ormana ilerleyip bir süre sonra kayboldu. (DHA)

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