Sakarya'da makarna fabrikasında patlama: 6'sı ağır 28 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır 28 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada 28 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

Patlamaya ilişkin, açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam ettiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.

Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 2 işçinin entübe edildiğini durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Fabrika yöneticileriyle konuşan Vali Karadeniz, içerde kimsenin kalmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumlularının tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2’si ağır olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü’den alınan bilgiye göre ekipler, fabrikanın değirmen bölgesinde çalışan 10 işçi için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Burada çalışan işçilerin isimleri bilinmediğinden, bu kişilerin hastaneye kaldırılan işçiler arasında olup olunmadığı da kesinleştirilemiyor.

Fabrikada, yaklaşık 400 işçi 4 vardiya halinde 7 gün boyunca çalıştığı, bu nedenle pazar günü olmasına rağmen fabrikanın yoğun olduğu da öğrenilen bilgiler arasında.

İŞÇİ DÜŞMANI OBA MAKARNA

Kendi sektöründe 11 yıl arka arkaya ihracat şampiyonu olan Oba Makarna’nın, Sakarya ve Antep’te bulunan 2 fabrikasında çalışan yaklaşık bin 600 işçiye ise asgari ücret düzeyinde maaş ödediği öğrenildi. Şirket, yalnızca 2023 yılında 394,6 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmişti. Sendika düşmanı şirket, fabrikasında sendikal örgütlenmeye de izin vermiyor. Sendikanın olmadığı Oba Makarna fabrikalardaki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yeterlilik seviyesi de bilinmiyor.