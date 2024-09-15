Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada 1 kişi öldü, 30 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasının adeta bir cephanelik gibi patladığı olayda 30 kişi yaralandı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralanan 6 vatandaştan 2'si entübe edildi. Soğutma çalışmaları esnasında hafif yaralanan 3 itfaiye eri ise ayakta tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Patlamada 30 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

PATLAMA ÇATI KATINDA MEYDANA GELMİŞ

Patlamaya ilişkin, açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam ettiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.

VALİ KARADENİZ'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 2 işçinin entübe edildiğini durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Fabrika yöneticileriyle konuşan Vali Karadeniz, içerde kimsenin kalmadığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamanın nedeni ve sorumlularının tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2’si ağır olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

YARALI SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Burada yaralıların son durumu hakkında bilgi veren Özçevik, “Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı, rakam biraz yükseldi. Bu yaralılarımızdan 5 tanesi halihazırda taburcu edilmiş durumda. Bu yaralılardan 3 tanesi itfaiye erimiz. 5 taburcu edilenden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2'si entübe. Biri entübe şekilde daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğunu da düşünerek İstanbul'a nakledildi. İstanbul'a sevk edilen yaralımızın genel durumu kritik. Bir tanesi de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip edilmekte. Genellikle yanık vakaları, solunum sistemindeki yanık vakaları. Onun için diğer 3 hastamız da yine Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakımda entübe olmayan şekilde takip edilmekte. Orada yaralılarımızdan biri 12 yaşında bir çocuk. Babası ile iş yerine geldiği ve patlama esnasında orada olduğu için yaralandığını tespit ettik ve genel durumu iyi. İstanbul'a giden vakamız büyük bir ihtimalle operasyona alınacak, çünkü durumu kritik” dedi.

HENDEK BELEDİYE BAŞKANI BİRGÜN'E KONUŞTU Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü’den alınan bilgiye göre ekipler, fabrikanın değirmen bölgesinde çalışan 10 işçi için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Burada çalışan işçilerin isimleri bilinmediğinden, bu kişilerin hastaneye kaldırılan işçiler arasında olup olunmadığı da kesinleştirilemiyor. Fabrikada, yaklaşık 400 işçi 4 vardiya halinde 7 gün boyunca çalıştığı, bu nedenle pazar günü olmasına rağmen fabrikanın yoğun olduğu da öğrenilen bilgiler arasında. İŞÇİ DÜŞMANI OBA MAKARNA Kendi sektöründe 11 yıl arka arkaya ihracat şampiyonu olan Oba Makarna’nın, Sakarya ve Antep’te bulunan 2 fabrikasında çalışan yaklaşık bin 600 işçiye ise asgari ücret düzeyinde maaş ödediği öğrenildi. Şirket, yalnızca 2023 yılında 394,6 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmişti. Sendika düşmanı şirket, fabrikasında sendikal örgütlenmeye de izin vermiyor. Sendikanın olmadığı Oba Makarna fabrikalardaki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yeterlilik seviyesi de bilinmiyor.

Sakarya Valiliği, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve fabrika içerisinde kimsenin kalmadığını belirtti.