Sakarya'da "maymun çiçeği" iddiasına ilişkin açıklama

Sakarya'da M çiçeği virüsü (maymun çiçeği, mpox) vakasına rastlandığı iddia edildi. İddialara ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"Çeşitli medya organlarında yer alan ‘Sakarya'da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!’ başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada maymun çiçeği virüsü bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan kişiyi gösterdiğini açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, maymun çiçeği virüsü bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, manipülasyon içermektedir. Bahse konu fotoğraf, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı göstermektedir. Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.