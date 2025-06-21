Sakarya'da Metro'ya ait yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 12 kişi yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Metro firmasına ait yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Sakarya''nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR''a arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Denizli'ye giden Metro firmasının A.T. idaresindeki yolcu otobüsü,, D-650 karayolu Bilecik istikameti Gökgöz Mahallesi mevkisinde E.Y. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından bir süre giden otobüs, akaryakıt istasyonunda durdu. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yaralanan sürücü A.T, yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y, S.B, R.M, M.G, S.A, Ş.E, C.U.E, V.K, N.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, otobüsteki diğer yolcular, akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi.