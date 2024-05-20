Sakarya'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi'nde Mehmet Ali Çetinel (19) idaresindeki motosikletle plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Çetinel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çetinel'in cenazesi, Korucuk Mahallesi'ndeki Toki Numan Yazıcı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.