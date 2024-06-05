Sakarya'da motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç kADINhayatını kaybetti.
Sümeyye Gençer'in (20) kullandığı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda, K.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan genç kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.