Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 05.06.2024 10:09
  • Giriş: 05.06.2024 10:09
  • Güncelleme: 05.06.2024 10:09
Kaynak: AA
Sakarya'da motosiklet kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç kADINhayatını kaybetti.

Sümeyye Gençer'in (20) kullandığı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda, K.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle savrulan genç kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gençer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BirGün'e Abone Ol