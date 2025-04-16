Sakarya'da motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Güneşler Mahallesi Karasu Yolu Caddesi'nde seyreden C.K. idaresindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet ile S.S'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.