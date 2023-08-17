Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle 9 gündür denize girilemiyor

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine 9 gündür izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Ağustos'tan itibaren denize girilmesine müsaade edilmiyor.