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Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle 9 gündür denize girilemiyor

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 13:17
  • Giriş: 17.08.2023 13:17
  • Güncelleme: 17.08.2023 13:18
Kaynak: AA
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Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle 9 gündür denize girilemiyor

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine 9 gündür izin verilmiyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Kentte olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Ağustos'tan itibaren denize girilmesine müsaade edilmiyor.

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