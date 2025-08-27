Sakarya'da orman yangını
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahale ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.