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Sakarya'da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Sakarya Gerye'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığı bildirildi.

Güncel
  • 20.07.2025 19:42
  • Giriş: 20.07.2025 19:42
  • Güncelleme: 20.07.2025 19:46
Kaynak: DHA
Sakarya'da orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Fotoğraf: DHA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, çevrede büyük endişeye yol açarken, alevlere hem havadan hem de karadan yoğun müdahale başlatıldı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Köyü mevkisinde ormanlık alandan yayılan dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ZORLAŞTI

AFAD koordinasyonunda söndürme çalışması başlatılırken, bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalışıyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Geyve Kozan Mahallesi girişinde mahalle sakinleri de su tankerleri ile hazır şekilde bekliyor.

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