Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa M. (27) hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Arifiye ilçesi Arifiye Caddesi'nde Mustafa M. (27) idaresindeki bisiklete, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AAS 885 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü, Sakarya Büyükşehir Terminali'ne girerek burada otomobili bir tamirhaneye bırakarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.