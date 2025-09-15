Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa M. (27) hayatını kaybetti.

Güncel
  • 15.09.2025 00:22
  • Giriş: 15.09.2025 00:22
  • Güncelleme: 15.09.2025 00:23
Kaynak: AA
Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Sakarya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Arifiye ilçesi Arifiye Caddesi'nde Mustafa M. (27) idaresindeki bisiklete, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AAS 885 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, Sakarya Büyükşehir Terminali'ne girerek burada otomobili bir tamirhaneye bırakarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol