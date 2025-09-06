Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 180 Sokak Meşale Kampüs Site Evleri içerisinde A.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, 2 yaşındaki S.B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince çevredeki hastaneye kaldırılan S. B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.