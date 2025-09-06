Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Güncel
  • 06.09.2025 19:57
  • Giriş: 06.09.2025 19:57
  • Güncelleme: 06.09.2025 19:59
Kaynak: AA
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 180 Sokak Meşale Kampüs Site Evleri içerisinde A.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, 2 yaşındaki S.B'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince çevredeki hastaneye kaldırılan S. B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfada şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
BirGün'e Abone Ol