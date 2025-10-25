Sakarya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki N.D.’ye otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi.
Yaya geçidine 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan N.D.'ye sürücüsü öğrenilemeyen 34 FIF 815 plakalı otomobil çarptı. Kazada N.D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan N.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.