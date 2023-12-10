Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
D-650 kara yolunun Teşvikiye Mahallesi mevkisinde yerde hareketsiz halde yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Nuri Yılmaz (48) isimli kişinin öldüğü belirlendi.
Yılmaz'ın, yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit eden jandarma ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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