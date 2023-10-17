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Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 11:37
  • Giriş: 17.10.2023 11:37
  • Güncelleme: 17.10.2023 11:37
Kaynak: AA
Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden O.Ü. idaresindeki otomobil, Yeni Mahalle mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık personeli, İrfan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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