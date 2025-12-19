Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Giriş / Abone Ol
  19.12.2025 18:54
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylice mevkisinde E.K. yönetimindeki 34 FDD 142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan O.Y'ye çarptı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde O.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

O.Y'nin cenazesi Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü E.K. ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Olay yeri yakınında üst geçit olması dikkati çekti.

