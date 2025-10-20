Sakarya'da polis-savcı yalanıyla 2 milyonluk vurgun: İki kişi tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 2 milyon lira civarında dolandırılan mağdurlara ilişkin çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda A.D. (29) ve B.A. (18) yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. ve B.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.