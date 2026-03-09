Giriş / Abone Ol
Sakarya'da sahilde parçalanmış insansız hava aracı bulundu

Sakarya’da sahilde parçalanmış halde bir insansız hava aracı bulundu. Hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen İHA ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Güncel
  • 09.03.2026 14:14
  • Giriş: 09.03.2026 14:14
  • Güncelleme: 09.03.2026 14:17
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde, parçalanmış ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı bulundu.

Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan yurttaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü.

İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, hangi ülkeden geldiği belli olmayan parçalanmış insansız hava aracıyla ilgili inceleme başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

