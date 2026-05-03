Sakarya'da sahile vuran çantadan 21,5 kilo uyuşturucu çıktı
Sakarya Karasu'da sahile vuran bir çantanın içinden 21,5 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay, dün ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Denizden kıyıya vuran bir çantayı görenler polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede, çantada 33 adet vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skunk bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.