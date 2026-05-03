Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da sahile vuran çantadan 21,5 kilo uyuşturucu çıktı

Sakarya Karasu'da sahile vuran bir çantanın içinden 21,5 kilogram uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurt
  • 03.05.2026 01:40
  • Giriş: 03.05.2026 01:40
  • Güncelleme: 03.05.2026 01:41
Kaynak: DHA
Sakarya'da sahile vuran çantadan 21,5 kilo uyuşturucu çıktı
Fotoğraf: DHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, sahile vuran çantada 21,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Denizden kıyıya vuran bir çantayı görenler polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede, çantada 33 adet vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skunk bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol