Sakarya'da samanlık alev topuna döndü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde samanlığın olduğu bahçe alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kuzuluk Orta Mahalle’de B.B.’ye ait evin bahçesinde bulunan samanlıkta yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.