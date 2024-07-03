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Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda ATV'nin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 03.07.2024 23:17
  • Giriş: 03.07.2024 23:17
  • Güncelleme: 03.07.2024 23:17
Kaynak: AA
Sakarya'da şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

Acelle Yaylası yolunda seyreden Nuran Demiralay (52) idaresindeki 34 GZB 423 plakalı ATV, Boztepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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