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Sakarya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.10.2024 17:34
  • Giriş: 10.10.2024 17:34
  • Güncelleme: 10.10.2024 17:34
Kaynak: AA
Sakarya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Taraklı-Geyve kara yolunda seyreden Ö.İ. idaresindeki motosiklet, Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan sürücü, eğimli araziden ambulansa kadar sedyeyle taşındı.

Yaralı sürücü, daha sonra Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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