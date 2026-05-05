Sakarya'da şiddetli sağanak: Evler, iş yerleri ve tarım arazileri sular altında kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesinin artması sonucu baraj bölgesi tahliye alanından mahalleye su gelmeye başladı.

Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı, okul ve cami bahçesinde su birikintisi oluştu.

Kaymakamlık kararıyla Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Mahallede su yüksekliği 45 santimetreye ulaşırken, tarla ve dere yatağına yakın kısımlarda ise su seviyesi 1 metreyi geçti.

Su baskını yaşanan alanlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile Karasu Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek oluyor.