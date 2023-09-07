Sakarya'da silahla yaralama olayının şüphelisi tutuklandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, silahla yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M.S. (30), aralarında husumet bulunan O.G'nin (30) Yenice Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki evine gitti.
İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada M.S. üzerinde taşıdığı silahla O.G'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.G, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Pamukova Adliyesi'ne sevk edilen zanlı M.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.