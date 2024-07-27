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Sakarya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Güncel
  • 27.07.2024 12:21
  • Giriş: 27.07.2024 12:21
  • Güncelleme: 27.07.2024 12:24
Kaynak: AA
Sakarya'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Müslüm Y. (28) ile E.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, evinden aldığı pompalı tüfekle Müslüm Y'ye ateş etti.

Saldırıda Müslüm Y'nin yanı sıra saçma isabet eden 2 kişi de yaralandı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin E.Ç'nin de aralarında yer aldığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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