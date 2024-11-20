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Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Sakarya Adapazarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırıya uğrayan Azerbaycan uyruklu kadın Ş.M., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yurt
  • 20.11.2024 10:48
  • Giriş: 20.11.2024 10:48
  • Güncelleme: 20.11.2024 10:52
Kaynak: AA
Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Fotoğraf: AA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu kadın Ş.M, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede 6 kovan tespit edildi.

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