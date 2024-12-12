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Sakarya'da taksinin çarptığı kadın öldü

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 11:47
  • Giriş: 12.12.2024 11:47
  • Güncelleme: 12.12.2024 11:47
Kaynak: AA
Sakarya'da taksinin çarptığı kadın öldü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Aşağıdereköy mevkisinde S.Y'nin (35) kullandığı 54 T 0108 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Sefanur B'ye (61) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde, Sefanur B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Sürücü S.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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