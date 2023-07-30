Sakarya'da tarım aracıyla çarpışarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpışarak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde Kocaali istikametine giden G.Ç. idaresindeki 48 AFY 069 plakalı otomobil, aynı yönde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen "patpat"la çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak savrulan otomobil, refüjdeki direğe çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü G.Ç ile otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.