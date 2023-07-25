Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Sakarya'da tartıştığı oğlunu tabancayla yaralayan baba gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 22:58
  • Giriş: 25.07.2023 22:58
  • Güncelleme: 25.07.2023 22:58
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Sakarya'da tartıştığı oğlunu tabancayla yaralayan baba gözaltına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, arazi meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla yaralayan baba gözaltına alındı.

Çukurköy Mahallesinde Y.Y. (73) ile oğlu M.Y. (50) arasında arazi konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, oğluna tabancayla ateş etti.

Elinden yaralanan M.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Y.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol