Sakarya'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1 yaralı

Serhat YILMAZ/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. (24) ile B.T. (18) arasında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olması ile büyüdü. Taşlı, sopalı kavgada F.K. (27), N.T.’yi (50) elinden bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. F.K. suç aleti bıçak ile yakalanırken, N.T. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI