Sakarya'da tır ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine S.A. idaresindeki 34 PAZ 825 plakalı tır ile aynı istikamette seyreden O.Y.'nin kullandığı 09 D 8462 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonetin sürücüsü ile yolcular Z.Ü. ve S.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.