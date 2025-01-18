Sakarya'da TIR kabininde asılı halde bir ceset bulundu

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde Z.K. isimli kişinin cansız bedeni, park halindeki TIR'ın kabininde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan TIR parkı içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, TIR kabininde bir kişinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, TIR'ın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, cansız bedenin Z.K. (31) isimli kişiye ait olduğunu belirledi. Z.K'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.