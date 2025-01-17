Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sakarya'da tır kabininde bir kişi ölü bulundu

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki tır parkında bir kişi, park halindeki tırın kabininde asılı halde ölü bulundu.

Yurt
  • 17.01.2025 23:22
  • Giriş: 17.01.2025 23:22
  • Güncelleme: 17.01.2025 23:24
Kaynak: iHA
Sakarya'da tır kabininde bir kişi ölü bulundu
FOTOĞRAF: İHA

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki tır parkında bir kişi, park halindeki tırın kabininde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan tır parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır kabininde bir kişinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, tırın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Z.K. (31) olduğunu belirledi. Z.K.’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol