Sakarya'da tırın çarptığı kadın öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırın çarptığı kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yeni Sakarya Caddesi'nde kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ç'ye (58) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tırın altından çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.E, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, araçların arasından geçmeye çalışan Sevim Ç'ye tırın çarptığı görülüyor.