Sakarya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

F.A. idaresindeki 34 ABY 314 plakalı tır, D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıkları mevkiinde Fırat Baykal'ın (28) kullandığı 54 HR 425 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Baykal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Baykal'ın cenazesi, Akyazı ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından İnönü Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.