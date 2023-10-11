Sakarya'da uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince fiziki takip ve ihbarlar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç'nin (31) Hendek ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, farklı yerlere gizlenmiş 3 kilogram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kenevir tohumu, hassas terazi, av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli E.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarına karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. 9 ayrı kamera kaydından tespit edilen şüpheliler E.A. (43) ve T.O'nun (45) Sapanca ilçesindeki adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 155 gram kubar esrar, 1 kök skunk maddesi, 1 sentetik uyuşturucu hap, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği ve 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.