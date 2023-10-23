Sakarya'da yangın çıkan ev kullanılmaz hale geldi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 9075. Sokak'ta üç katlı binanın orta katında Ş.İ'nin kiracı olarak kaldığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

SEDAŞ ekipleri, binanın elektriğini keserken polis de çevre güvenliğini sağladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.