Sakarya'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 20 Mayıs'ta tavuk kümesinde çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan Fatma Yarımbaş isimli işçi, 34 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'da yüksekten düşerek ağır yaralanan kadın işçi, 34 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taraklı-Göynük yolunda 20 Mayıs'ta tavuk kümesinde çalıştığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan Fatma Yarımbaş (26), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Yarımbaş'ın cenazesi, bugün Akyazı ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.