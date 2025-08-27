Sakarya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sonucu yangın saat 17.30 civarında söndürüldü.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Salihiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.