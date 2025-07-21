Sakarya'daki orman yangınında 28'inci saat: Alevlerin boyutu hava kararınca ortaya çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında alevlerin boyutu hava kararınca ortaya çıktı. Ekiplerin söndürmek için müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.

20 Temmuz günü akşam saat 17.15 sıralarında çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle personel büyük bir özveriyle görev icra ediyor.

Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Aradan geçen yaklaşık 28 saatin sonunda bazı bölgelerde yeniden alevlenme başlarken, alevlerin boyutu hava kararmaya başlayınca ortaya çıktı. Ekiplerin söndürmek için müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.

YANGIN BİLECİK'E SIÇRADI: DÖRT KÖY BOŞALTILDI

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını sonrası kentte boşaltılan köy sayısı 4'e çıktı.

Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu.

Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltıldı.

Köylüler ve hayvanları güvenli bölgelere götürülürken, alevlerin Kazancı ve Borcak köylerine gelmemesi için tüm ekipler seferber oldu.

BAKAN YUMAKLI: 12 SAAT ÇOK KRİTİK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Öğleden sonra kararsız yönlere yangın hızı arttı. Saatte 50 kilometre rüzgarla birlikte yanmayan yerlere alevlerin atması ile alevlenmeler oldu. Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Sakarya'nın Gevye ilçesinde başlayan yangında rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını belirterek, alevlerin Bilecik sınırlarına geldiğini ve Osmaneli sınırları içerisine sirayet ettiğini açıkladı.



Bilecik, Kurtköy'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sakarya Geyve'de orman dışı alanda ve ormana sirayet eden yangın söz konusu. İlk aşamada 8 uçak, 14 helikopter ve kara araçlarıyla AFAD'ın da koordinesiyle ve diğer kurumların da katkılarıyla yangının söndürülmesi başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis ve duman sebebiyle saat 11.00'e kadar maalesef hava araçlarımız yangının bulunduğu alana giremediler. Ancak saat 11.00 gibi sisin ve dumanın dağılması ile havadan ve karadan müdahaleler devam etti. Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbir için boşaltıldı. Bu köylerde 3 ev, 1 ahır, 1 samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü. Can kaybımız yok. Bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi bir şekilde hasar alıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Müdahalelerle birlikte öğle saatlerine doğru iyimser bir tablo vardı. Öğleden sonra kararsız yönlere yangın hızı arttı. Saatte 50 kilometre rüzgarla birlikte yanmayan yerlere alevlerin atması ile alevlenmeler oldu. Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor. Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızı 10 kilometre ve altına düşecek. Bu faktör ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar, yangına müdahale eden ekiplerimizin tehlike atlatmasına sebep oldu. Önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Sabah saatlerine doğru olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yangın çıkması risk derecesi düşük olan yerlerde yangınların çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

BİLECİK'TE ALEVLER İLÇE MERKEZİNE DOĞRU İLERLİYOR

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında ilde boşaltılan köy sayısı 4'e çıkarken, bir akaryakıt istasyonu da boşaltıldı. Alevler ilçe merkezine doğru ilerlerken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer köylere ilerleyen alevlerin enerjisinin alındığını ancak yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi.