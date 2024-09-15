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Sakarya'daki patlama sonrası ilk anlar görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Oba Makarna fabrikasında 6'sı ağır toplam 28 kişinin yaralandığı patlama sonrası ilk anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı bir kişinin taşınarak uzaklaştırıldığı bölgede yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Güncel
  • 15.09.2024 18:50
  • Giriş: 15.09.2024 18:50
  • Güncelleme: 15.09.2024 18:52
Kaynak: iHA
Sakarya'daki patlama sonrası ilk anlar görüntülendi
FOTOĞRAF: İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Oba Makarna fabrikasında 6'sı ağır toplam 28 kişinin yaralandığı patlama sonrası ilk anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı bir kişinin taşınarak uzaklaştırıldığı bölgede yaşanan panik görüntülere yansıdı.
TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 6'sı ağır olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çevre illerden de olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılardan durumu ağır olanlar Kocaeli'de bulunan Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Hendek ve Akyazı ilçe hastaneleri ile Düzce'ye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından bölgede yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı bir kişiyi sırtına alan arkadaşlarının bölgeden uzaklaştırmak için harcadığı çaba ve diğer işçilerin yaşadığı korku yer aldı.

Sakaryada makarna fabrikasında patlama: 6sı ağır 28 yaralı
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