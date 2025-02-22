Sakarya'daki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de bir büfeden aldıkları alkollü içeceği işletmenin yanında içmek isteyen grup ile satıcı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada işletme sahibi ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiden 2'si gözaltına alındı. Yaralı 4 şüpheliye ise tedavilerinin ardından gözaltı işlemi uygulanacağı öğrenildi.

Ayrıca polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen iki silaha el koydu.