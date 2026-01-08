Sakarya'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Taraklı-Gölpazarı yolunda 6 Ocak'ta otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Fırat Çelik (28), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi, Taraklı Yenidoğan Mahalle Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

Taraklı ilçesinde B.Ç. (36) yönetimindeki 54 AAC 169 plakalı otomobil, Taraklı-Gölpazarı yolu Yusufbey Mahallesi Düz Türbe mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarpmış, sürücü, Fırat Çelik ve H.I (54) yaralanmıştı.