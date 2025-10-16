Sakarya - Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada metrelerce savrulan 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde manevra yapan Y.K. (57) idaresindeki 34 TC 2037 plakalı hafif ticari araç ile Berat Ü. (20) yönetimindeki 41 AUS 376 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Berat Ü. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ekrem C. (26) metrelerce savrularak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü Y.K. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntüler

Haber: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya),(DHA)