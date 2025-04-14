Sakarya-Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kavşaktan dönüş yapan hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücü Kadir Yusuf D. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 05.00 sıralarında Ada Caddesi Merkez Yeni Camii önünde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yunus Ç. idaresindeki hafif ticari araca arkadan gelen Kadir Yusuf D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadir Yusuf D., kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

HABER: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya)(DHA)